Чому ялинки мають пірамідальну форму? Вчені дали відповідь

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До вічнозелених відносяться такі дерева, як ялинки, сосни та ялиці, разом відомі як хвойні. До цього сімейства входять як найменші, так і найвищі дерева в усьому світі — загалом їх налічується понад 500 видів.

Відмінною особливістю хвойних дерев є їхнє листя. Ці дерева не мають широке і плоске листя, зазвичай їх "листки" голчасті або лускаті. Дослідники наголошують, що така форма насправді є перевагою — часто представники цього сімейства ростуть у кліматі, для якого характерні абразивні кристали льоду, що дмуть.

Як правило, хвойні дерева ростуть у різних куточках світу, крім Антарктиди. Однак найчастіше вони зустрічаються в місцях із суворими зимами. Вчені переконані, що дерева розвинули свою форму, щоб мати змогу протистояти стихії та навалу важкого мокрого снігу. Хвойні дерева мають неглибоке коріння. Тобто у них немає довгого міцного коріння, яке б дозволило їм утриматися при сильних поривах вітру. Саме тому хвойні розвинули пірамідальну форму. Виходить, що це їхній спосіб утримувати себе у вертикальному положенні.

Також дослідники з'ясували, що їхня форма допомагає хвойним деревам отримувати більше світла в регіонах, де світловий день може бути занадто коротким. Верхні гілки не затіняють нижні, вони ярусні з відкритими ділянками між шарами. Це допомагає проходити вітру, а дерево отримує достатньо світла, особливо коли сонячне світло падає під низьким кутом, як це не рідко буває в зимові місяці.

Вчені кажуть, що пірамідальна форма ялинки необхідна дереву, оскільки вона допомагає йому процвітати у вітряних та снігових умовах, а також допомагає нижнім гілкам отримувати необхідну кількість сонячного світла.

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