Чому ялинки мають пірамідальну форму? Вчені дали відповідь

ukru
19:27 • 3999 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 31949 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
15:02 • 84431 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 136203 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 160814 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 336423 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 216923 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 192800 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 323109 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458816 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.9 м/с
91 %
748 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 190896 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197328 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

31 березня, 11:39 • 146952 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 109993 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71780 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 336426 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 323112 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 542027 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 673362 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 693890 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 71780 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 109993 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 197328 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224053 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 216953 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Чому ялинки мають пірамідальну форму? Вчені дали відповідь

Чому ялинки мають пірамідальну форму? Вчені дали відповідь

Київ • УНН

 • 1127899 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Пірамідальна форма ялинки необхідна дереву, адже вона допомагає йому процвітати у вітряних та снігових умовах, а також допомагає нижнім гілкам отримувати необхідну кількість сонячного світла. Про це повідомляє УНН з посиланням на Earth Sky.

Деталі

До вічнозелених відносяться такі дерева, як ялинки, сосни та ялиці, разом відомі як хвойні. До цього сімейства входять як найменші, так і найвищі дерева в усьому світі — загалом їх налічується понад 500 видів.

Відмінною особливістю хвойних дерев є їхнє листя. Ці дерева не мають широке і плоске листя, зазвичай їх "листки" голчасті або лускаті. Дослідники наголошують, що така форма насправді є перевагою — часто представники цього сімейства ростуть у кліматі, для якого характерні абразивні кристали льоду, що дмуть.

Як правило, хвойні дерева ростуть у різних куточках світу, крім Антарктиди. Однак найчастіше вони зустрічаються в місцях із суворими зимами. Вчені переконані, що дерева розвинули свою форму, щоб мати змогу протистояти стихії та навалу важкого мокрого снігу. Хвойні дерева мають неглибоке коріння. Тобто у них немає довгого міцного коріння, яке б дозволило їм утриматися при сильних поривах вітру. Саме тому хвойні розвинули пірамідальну форму. Виходить, що це їхній спосіб утримувати себе у вертикальному положенні.

Також дослідники з'ясували, що їхня форма допомагає хвойним деревам отримувати більше світла в регіонах, де світловий день може бути занадто коротким. Верхні гілки не затіняють нижні, вони ярусні з відкритими ділянками між шарами. Це допомагає проходити вітру, а дерево отримує достатньо світла, особливо коли сонячне світло падає під низьким кутом, як це не рідко буває в зимові місяці.

Вчені кажуть, що пірамідальна форма ялинки необхідна дереву, оскільки вона допомагає йому процвітати у вітряних та снігових умовах, а також допомагає нижнім гілкам отримувати необхідну кількість сонячного світла.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Різдвяно-новорічні святкування: психолог розповіла, чому не варто відмовлятися і як не відчувати провину

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Культура
Bitcoin
$83,290.10
Золото
$3,154.81
Tesla
$258.01
Brent
$74.79
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,839.52