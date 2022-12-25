Почему елки имеют пирамидальную форму? Ученые дали ответ

Детали

К вечнозеленым относятся такие деревья, как елки, сосны и пихты, вместе известные как хвойные. В это семейство входят как самые маленькие, так и самые высокие деревья во всем мире — в общей сложности их насчитывается более 500 видов.

Отличительной особенностью хвойных деревьев являются их листья. Эти деревья не имеют широкие и плоские листья, обычно их "листья" игольчатые или чешуйчатые. Исследователи подчеркивают, что такая форма на самом деле является преимуществом — часто представители этого семейства растут в климате, для которого характерны дующие абразивные кристаллы льда.

Как правило, хвойные деревья растут в разных уголках мира, кроме Антарктиды. Однако чаще они встречаются в местах со суровыми зимами. Ученые убеждены, что деревья развили свою форму, чтобы противостоять стихии и нашествию тяжелого мокрого снега. Хвойные деревья имеют неглубокие корни. То есть у них нет длинных крепких корней, которые позволили бы им удержаться при сильных порывах ветра. Именно поэтому хвойные развили пирамидальную форму. Выходит, что это их способ удерживать себя в вертикальном положении.

Также исследователи выяснили, что их форма помогает хвойным деревьям получать больше света в регионах, где световой день может быть слишком коротким. Верхние ветки не затеняют нижние, они ярусны с открытыми участками между слоями. Это помогает проходить ветру, а дерево получает достаточно света, особенно когда солнечный свет падает под низким углом, как это не редко бывает в зимние месяцы.

Ученые говорят, что пирамидальная форма елки необходима дереву, поскольку она помогает ему процветать в ветреных и снежных условиях, а также помогает нижним веткам получать необходимое количество солнечного света.

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