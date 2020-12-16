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Чому українці купують бюджетні смартфони

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Смартфони Xiaomi, Huawei і інші апарати з бюджетного цінового сегмента найпопулярніші. Вони стабільно користуються високим попитом з ряду причин. Українці розкрили 5 факторів, що мотивують до покупки телефонів з низькою вартістю.

Чому українці купують бюджетні смартфони

Найбільш очевидна причина — бажання заощадити. Пристрої в бюджетному сегменті коштують у кілька разів дешевше, ніж моделі з середньої категорії. А моделі преміум класу часто перевершують “бюджетників” за ціною в десятки разів.

Це цікаво: на зекономлені гроші українці вважають за краще купувати корисні аксесуари для смартфонів. Найчастіше в список “must have” входять захисні скла, чохли, навушники, портативні універсальні батареї і карти пам’яті.

Деякі покупці відзначають, що принципово не беруть дорогі гаджети, так як вважають їх вартість невиправдано завищеною. Щоб не платити за гучне ім’я, українські користувачі віддають перевагу молодим торговим маркам, які знаходяться на стадії завоювання європейського ринку.

В руках у противників гонки за брендами часто можна побачити бюджетний смартфон Сяомі або недорогий Хуавей.

Бюджетні смартфони теж не позбавлені приємних “фішок”. В процесі експлуатації українці зауважують, що:

  • недорогі розробки компанії Самсунг володіють ефектним дизайном і виглядають не гірше дорогих пристроїв;
  • мобільники Хуавей відмінно фотографують і дають атмосферні відео без додаткового обладнання;
  • телефони Blackview ставлять рекорди за показниками автономності та захищеності;
  • дешеві смартфони Xiaomi легко об’єднуються в “екосистему” з іншими брендовими гаджетами.

    • У нижчому ціновому сегменті часто з’являються пристрої, які позиціонуються як флагмани. Вони отримують апаратне забезпечення топового рівня і при цьому зберігають бюджетний цінник.

    Зафіксувати вартість на невисокому рівні розробникам вдається за рахунок:

    • вбудованої реклами,
    • “Урізаною” комплектації,
    • здешевлення виробничих процесів.

    Недорогі флагмани часто обганяють своїх дорогих “родичів” по швидкості і витривалості.

    Покупку дорогого смартфона користувачі часто вважають довгостроковою інвестицією. Відповідно, причиною для його заміни на більш просунуту модель може стати тільки:

    • вихід з ладу,
    • моральне старіння,
    • нестача функцій і можливостей.

    Бюджетні ж гаджети власники вирішуються оновлювати без вагомих причин. Наприклад, в зв’язку з появою на ринку нових недорогих привабливих рішень.

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