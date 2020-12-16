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Почему украинцы покупают бюджетные смартфоны

Киев • УНН

 • 20979 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Смартфоны Xiaomi, Huawei и другие аппараты из бюджетного ценового сегмента самые популярные. Они стабильно пользуются высоким спросом по ряду причин. Украинцы раскрыли 5 факторов, мотивирующих к покупке телефонов с низкой стоимостью.

Почему украинцы покупают бюджетные смартфоны

Самая очевидная причина — желание сэкономить. Устройства в бюджетном сегменте стоят в несколько раз дешевле, чем модели из средней категории. А модели премиум класса часто превосходят «бюджетников» по цене в десятки раз.

Это интересно: на сэкономленные деньги украинцы предпочитают покупать полезные аксессуары для смартфонов. Чаще в список «must have» входят защитные стекла, чехлы, наушники, портативные универсальные батареи и карты памяти.

Некоторые покупатели отмечают, что принципиально не берут дорогостоящие гаджеты, так как считают их стоимость неоправданно завышенной. Чтобы не платить за громкое имя, украинские пользователи отдают преимущество молодым торговым маркам, которые находятся на стадии завоевания европейского рынка.

В руках у противников гонки за брендами часто можно увидеть бюджетный смартфон Сяоми или недорогой Хуавей.

Бюджетные смартфоны тоже не лишены приятных «фишек». В процессе эксплуатации украинцы замечают, что:

  • недорогие разработки компании Самсунг обладают эффектным дизайном и выглядят не хуже дорогих устройств;
  • мобильники Хуавей отлично фотографируют и создают атмосферные видео без дополнительного оборудования;
  • телефоны Blackview ставят рекорды по показателям автономности и защищенности;
  • дешевые смартфоны Xiaomi легко объединяются в «экосистему» с другими брендовыми гаджетами.

    • В низшем ценовом сегменте часто появляются устройства, которые позиционируются как флагманы. Они получают аппаратное обеспечение топового уровня и при этом сохраняют бюджетный ценник. 

    Зафиксировать стоимость на невысоком уровне разработчикам удается за счет:

    • встроенной рекламы, 
    • «урезанной» комплектации,
    • удешевления производственных процессов. 

    Недорогие флагманы часто обгоняют своих дорогих «родственников» по скорости и выносливости.

    Покупку дорогого смартфона пользователи зачастую считают долгосрочной инвестицией. Соответственно, причиной для его замены на более продвинутую модель может стать только:

    • выход из строя,
    • моральное устаревание,
    • недостаток функций и возможностей.

    Бюджетные же гаджеты владельцы решаются обновлять без веских причин. Например, в связи с появлением на рынке новых недорогих привлекательных решений. 

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