Чому досі не порахували голоси виборців на Прикарпатті?

КИЇВ. 30 березня. УНН. 28 березня пройшли довибори у Верховну Раду у Донецькій та Івано-Франківській областях. На Донеччині результати оприлюднили вже на наступний день, а на Прикарпатті рахують до сих пір

Політична гра “в мінера”

Близько другої години ночі 30 березня з’явилось повідомлення про замінування окружної виборчої комісії, де тривав підрахунок голосів.

Поліція вивела на вулицю більшість представників дільничних комісій, при цьому ОВК продовжувала роботу.

При цьому напередодні голова ОВК, який представляє партію “Голос”, покинув приміщення через “погане самопочуття”. Разом із ним пішов і один з ІТ-спеціалістів, що відповідав за внесення даних про підрахунок голосів у систему. Засідання продовжив секретар Артур Доронін, який представляє “Аграрну партію”.

Журналістів впустили тільки о 3:30, вибухівку поліція та сапери так і не знайшли.

За словами членів ДВК, вони вже дві доби просто на вулиці чекають на свою чергу, щоб подати протоколи до окружної комісії.

“Голова ОВК від „Голосу“ фактично працює на „Слугу народу“. ДВК приймає тільки ті протоколи, де перемогли Кошулинський та Вірастюк, всі інші відправляє на уточнення”, — заявив Олег Динту, член дільничної комісії № 261030, яка розташована у селі Микуличин.

За результатами екзит-полу Соціологічної групи “Рейтинг” перемогу здобув висуванець партії “За Майбутнє” Олександр Шевченко.

Він набрав 32,4%, Руслан Кошулинський від “Свободи” став другим з результатом 31,6%, Василь Вірастюк від “Слуги народу” отримав 29,4%.

Крім того, подібна картина склалася за даними паралельного підрахунку голосів у штабах Шевченка та Кошулинського.

Представник “Свободи” та міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків навіть привітав висуванця “За Майбутнє” з перемогою на своїй сторінці у фейсбук.

У штабі Василя Вірастюка результатів паралельного підрахунку голосів не оприлюднили, проте заявили, що переміг на виборах саме він.

Український богатир пообіцяв виборцям “захистити результат”.

Провидець фальсифікацій

Вже 29 березня голова партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко заявив на брифінгу в Києві про фальсифікації.

Цікаво, що до цього моменту Вірастюк максимально дистанціювався від партії влади, адже вона не дуже користується популярністю на Прикарпатті. І сама “СН” “мовчала” про Вірастюка.

Тепер же вони разом борються з “фальсифікаціями”, які розпочалися фактично одразу після заяви Корнієнко.

Водночас громадська організація “Чесно”, яка стежить за виборами, заявила, що ніяких порушень до цього моменту зафіксовано не було. Але можливості для фальсифікацій з’явилися після голосування через невеликий розрив у голосах.

“Ключову роль зіграли „клони“, які були зареєстровані. Вони відтягнули на себе близько 1000 голосів, якби не було „клонів“, то голоси пішли б до основного Шевченка і перемога була би беззаперечна.

А оскільки розрив може бути 200 голосів між кандидатами, то можуть бути і різні маніпуляції, щоб зробити волевиявлення на користь іншого кандидата.

Цілком реальні судові позови, бо менше 200 голосів різниця, можна скасувати вибори на певній дільниці”, — зазначив аналітик “Чесно” Віталій Світлик.

Важкий вибір — депутат чи рейтинг?

Експерти зазначають, що спроби партії влади “зробити” перемогу Вірастюку негативно вплинуть на її рейтинги.

“Обговорили довибори в Раду. Серед технологій знову пішли в хід клони. Влада активно піарить свого кандидата. Чого тільки вартує фото і відео, де президент запитує Вірастюка та місцеве керівництво в боротьбі з ковідом в регіоні. До речі санлікар Ляшко нещодавно заявив, що Івано-Франківщина скоро можуть вивести з „червоної“ зони. Значить добре потрудилися.

Показово, що навіть Марцінків, який до останнього вірив у перемогу Кошулинського, визнав, що першим у виборчих перегонах прийшов Шевченко. Якщо партія влади же „дотисне“ перемогу Вірастюка, це буде тільки в мінус їй самій, а не їх кандидату.

„Слуга народу“ явно втрачає електорат, їм уже не так вірять як раніше. Якщо вони почнуть „ламати“ ситуацію таким чином, це тільки прискорить падіння рейтингу. Це вже виглядає, як невпевненість, вони зубами чіпляються за владу і ради неї готові на багато що.

Насторожують та викликають подив і заяви Вірастюка та Корнієнко, що вони будуть „захищати результат“

Від кого захищати? Завжди фальсифікаціями займалася більше влада, тому що у неї є для цього адмінресурс, правоохоронні органи та інші способи тиску на членів комісій”, — зазначила політолог Олександра Решмеділова.

За дві доби ОВК опрацювала лише 65% протоколів.

Станом на 4:30 ранку 30 березня лідирує Василь Вірастюк з 31,5% голосів. У Руслана Кошулинського — 29,2%, у Олександра Шевченка — 28,2%.

Схоже, що члени ДВК говорять правду, — окружна комісія приймає тільки ті протоколи, де перемагає Вірастюк або Кошулинський, всі інші відправляють на уточнення.

Виникає питання — невже “Слугам народу” настільки потрібен ще один депутат у Верховній Раді, що вони готові піти на фальсифікацію виборів? І чи робиться це з відома та волі президента України?