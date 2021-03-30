Почему до сих пор не посчитали голоса избирателей на Прикарпатье?

КИЕВ. 30 марта. УНН. 28 марта прошли довыборы в Верховную Раду в Донецкой и Ивано-Франковской областях. В Донецкой результаты обнародовали уже на следующий день, а на Прикарпатье считают до сих пор

Политическая игра "в минера"

Около двух часов ночи 30 марта появилось сообщение о заминировании окружной избирательной комиссии, где проходил подсчет голосов.

Полиция вывела на улицу большинство представителей участковых комиссий, при этом ОИК продолжала работу.

При этом накануне председатель ОИК, представляющий партию "Голос", покинул помещение через "плохого самочувствия". Вместе с ним ушел и один из ІТ-специалистов, который отвечал за внесение данных о подсчете голосов в систему. Заседание продолжил секретарь Артур Доронин, который представляет "Аграрную партию".

Журналистов пустили только в 3:30, взрывчатку полиция и саперы так и не нашли.

По словам членов УИК, они уже двое суток просто на улице ждут своей очереди, чтобы подать протоколы в окружную комиссию.

"Председатель ОИК от "Голоса" фактически работает на "Слугу народа". УИК принимает только те протоколы, где победили Кошулинский и Вирастюк, все остальные отправляет на уточнение", - заявил Олег Динту, член участковой комиссии № 261030, которая расположена в селе Микуличин.

По результатам экзит-пола социологической группы "Рейтинг", победил выдвиженец партии "За Майбутнє" Александр Шевченко.

Он набрал 32,4%, Руслан Кошулинский от "Свободы" стал вторым с результатом 31,6%, Василий Вирастюк от "Слуги народа" получил 29,4%.

Кроме того, подобная картина сложилась по данным параллельного подсчета голосов в штабах Шевченко и Кошулинского.

Представитель "Свободы" и городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив даже поздравил выдвиженца "За Майбутнє" с победой на своей странице в Фейсбук.

В штабе Василия Вирастюка результатов параллельного подсчета голосов не обнародовали, однако заявили, что победил на выборах именно он.

Украинский богатырь пообещал избирателям "защитить результат".

Провидец фальсификаций

Уже 29 марта глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил на брифинге в Киеве о фальсификациях.

Интересно, что до этого момента Вирастюк максимально дистанцировался от партии власти, ведь она не очень популярна на Прикарпатье. И сама "СН" "молчала" о Вирастюке.

Теперь же они вместе борются с "фальсификациями", которые начались фактически сразу после заявления Корниенко.

В то же время общественная организация "Честно", которая следит за выборами, заявила, что никаких нарушений до этого момента зафиксировано не было. Но возможности для фальсификаций появились после голосования из-за небольшого разрыва в голосах.

"Ключевую роль сыграли "клоны", которые были зарегистрированы. Они оттянули на себя около 1000 голосов, если бы не было "клонов", то голоса пошли бы к основному Шевченко и победа была бы бесспорна.

А поскольку разрыв может быть 200 голосов между кандидатами, то могут быть и различные манипуляции, чтобы сделать волеизъявление в пользу другого кандидата.

Вполне реальные судебные иски, потому что меньше 200 голосов разница, можно отменить выборы на определенном участке", - отметил аналитик "Честно" Виталий Свитлык.

Тяжелый выбор - депутат или рейтинг?

Эксперты отмечают, что попытки партии власти "сделать" победу Вирастюку негативно повлияют на ее рейтинги.

"Обсудили довыборы в Раду. Среди технологий снова пошли в ход клоны. Власть активно пиарит своего кандидата. Чего только стоит фото и видео, где президент спрашивает Вирастюка и местное руководство о борьбе с ковидом в регионе. Кстати санврач Ляшко недавно заявил, что Ивано-Франковскую область скоро могут вывести из "красной" зоны. Значит хорошо потрудились.

Показательно, что даже Марцинкив, который до последнего верил в победу Кошулинского, признал, что первым в избирательной гонке пришел Шевченко. Если партия власти же "дожмет" победу Вирастюка, это будет только в минус ей самой, а не их кандидату.

"Слуга народа" явно теряет электорат, им уже не так верят как раньше. Если они начнут "ломать" ситуацию таким образом, это только ускорит падение рейтинга. Это уже выглядит, как неуверенность, они зубами цепляются за власть и ради нее готовы на многое.

Настораживают и вызывают удивление и заявления Вирастюка и Корниенко, что они будут "защищать результат".

От кого защищать? Всегда фальсификациями занималась больше власть, потому что у нее есть для этого админресурс, правоохранительные органы и другие способы давления на членов комиссий", - отметила политолог Александра Решмедилова.

За двое суток ОИК обработала только 65% протоколов.

По состоянию на 4:30 утра 30 марта лидирует Василий Вирастюк с 31,5% голосов. У Руслана Кошулинского - 29,2%, у Александра Шевченко - 28,2%.

Похоже, что члены УИК говорят правду, - окружная комиссия принимает только те протоколы, где побеждает Вирастюк или Кошулинский, все остальные отправляют на уточнение.

Возникает вопрос - неужели "Слугам народа" настолько нужен еще один депутат в Верховной Раде, что они готовы пойти на фальсификацию выборов? И делается это с ведома и воли президента Украины?