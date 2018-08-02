Чоловіку загрожує суворе покарання за моторошне вбивство

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. На Київщині судитимуть зловмисника, який у стані алкогольного сп’яніння завдав 6 смертельних ударів в шию своєму знайомому. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.

“За клопотанням прокуратури обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років”, — йдеться у повідомленні.

Установлено, що в лютому 2018 року, двоє чоловіків перебували в гостях у свого знайомого в одному із сіл Макарівського району, де спільно розпивали алкогольні напої. В подальшому, між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого раніше судимий зловмисник схопив ніж та наніс шість ударів по шиї потерпілого, від яких останній помер на місці події.

За процесуального керівництва Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні та скеровано обвинувальний акт до суду стосовно 52-річного чоловіка за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.

Нагадаємо, киянина засудили на 12 років за вбивство дружини у стані афекту.

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