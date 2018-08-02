Мужчине грозит суровое наказание за жуткое убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Киевской области будут судить злоумышленника, который в состоянии алкогольного опьянения нанес 6 смертельных ударов в шею своему знакомому. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.
“По ходатайству прокуратуры обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет”, - говорится в сообщении.
Установлено, что в феврале 2018 года, двое мужчин находились в гостях у своего знакомого в одном из сел Макаровского района, где совместно распивали алкогольные напитки. В дальнейшем, между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого ранее судимый злоумышленник схватил нож и нанес шесть ударов по шее потерпевшему, от которых последний скончался на месте происшествия.
При процессуальном руководстве Макаровского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве и направлено обвинительное заключение в суд в отношении 52-летнего мужчины по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.
Напомним, киевлянина осудили на 12 лет за убийство жены в состоянии аффекта.