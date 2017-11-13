Чоловіку, який в’їхав у натовп людей у Франції, діагностували шизофренію

Слідство прийшло до висновку, що водій, який страждає на психічний розлад, навмисно збив людей. За даними прокуратури, він планував протягом декількох останніх тижнів зробити наїзд на людей. На даний момент винуватець інциденту перебуває під арештом.

10 листопада 28-річний чоловік врізався на автомобілі в групу людей недалеко від ліцею Сент-Екзюпері в Бланьяк. В результаті наїзду травми отримали троє громадян Китаю. Стан одного з них оцінюється як важкий.

Поліція затримала водія на місці, опору той не надав. Пізніше з'ясувалося, що останні місяці він перебував під наглядом лікарів в одній з місцевих лікарень, де йому діагностували шизофренію.

За даними правоохоронних органів, в картотеці осіб, підозрюваних у терористичній діяльності, чоловік не значився. Однак він був відомий поліції по ряду правопорушень, в числі яких розбій і незаконний обіг наркотичних засобів.