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Мужчине, который въехал в толпу людей во Франции, диагностировали шизофрению

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 ноября. УНН. Мужчине, который совершил на автомобиле наезд на группу людей в городе Бланьяк (юг Франции), предъявлены обвинения в покушении на убийство. Об этом сообщает в понедельник радиостанция Europe1 со ссылкой на прокуратуру Тулузы, передает УНН.

Следствие пришло к выводу, что водитель, который страдает психическим расстройством, намеренно сбил людей. По данным прокуратуры, он планировал в течение нескольких последних недель совершить наезд на людей. На данный момент виновник инцидента находится под арестом.

10 ноября 28-летний мужчина врезался на автомобиле в группу людей недалеко от лицея Сент-Экзюпери в Бланьяк. В результате наезда травмы получили трое граждан Китая. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Полиция задержала водителя на месте, сопротивления он не оказал. Позже выяснилось, что последние месяцы он находился под наблюдением врачей в одной из местных больниц, где ему диагностировали шизофрению.

По данным правоохранительных органов, в картотеке лиц, подозреваемых в террористической деятельности, мужчина не значился. Однако он был известен полиции по ряду правонарушений, в числе которых разбой и незаконный оборот наркотических средств.

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