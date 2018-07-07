Чоловіку, який вимагав викуп за 20 "дітей-заручників", повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Прокуратура Києва оголосила підозру жителю Івано-Франківської області за фейкове повідомлення про взяття 20 дітей у заручники і вимагання 350 тис. дол. викупу за звільнення. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва, передає УНН.
“1 липня 2018 на електронну пошту антитерористичного центру СБУ надійшло повідомлення про те, що невідомі особи тримають у заручниках 20 дітей (з переліком прізвищ та імен 11 з них) та вб’ють їх, якщо їм не заплатять 350 тис. доларів США або еквівалент у крипто валюті у розмірі 54 біткойнів”, — йдеться у повідомленні.
В межах кримінального провадження, розпочатого за вказаним фактом, правоохоронці перевірили усі імена та прізвища дітей у списку. Як з’ясувалося, більшість із них значилась або значиться у списках розшуку безвісти зниклих дітей. Деякі з них були знайдені, а їх місцезнаходження встановлено — діти перебували вдома.
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Одночасно працівниками Головного слідчого управління та Департаментів кіберполіції і внутрішньої безпеки НПУ проводилися невідкладні слідчо-розшукові заходи з встановлення ІР-адреси пристрою, з якого надійшло повідомлення, а також особи, яка його надіслала.
Зловмисником виявися 24-річний раніше не судимий житель Коломийського району Івано-Франківської області. У ході обшуку, проведеного за місцем його проживання, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон. Сам молодик повністю зізнався у вчиненні цього злочину.
Його дії попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 259 (завідоме неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.