Мужчине, который требовал выкуп за 20 "детей-заложников", сообщили о подозрении

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Прокуратура Киева объявила подозрение жителю Ивано-Франковской области за фейковое сообщение о взятии 20 детей в заложники и вымогательство 350 тыс. долл. выкупа за освобождение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.

"1 июля 2018 года на электронную почту антитеррористического центра СБУ поступило сообщение о том, что неизвестные лица держат в заложниках 20 детей (с указанием фамилий и имен 11 из них) и убьют их, если им не заплатят 350 тыс. долларов США или эквивалент в криптовалюте в размере 54 биткойнов", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по данному факту правоохранители проверили все имена и фамилии детей в списке. Как выяснилось, большинство из них значилась или числится в списках розыска без вести пропавших детей. Некоторые из них были найдены, а их местонахождение установлено - дети находились дома.

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Одновременно работниками Главного следственного управления и Департаментов киберполиции и внутренней безопасности НПУ проводились неотложные следственно-розыскные мероприятия по установлению IP-адреса устройства, с которого поступило сообщение, а также лица, которое его послало.

Злоумышленником оказался 24-летний ранее не судимый житель Коломыйского района Ивано-Франковской области. В ходе обыска, проведенного по месту его жительства, правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон. Сам молодой человек полностью признался в совершении этого преступления.

Его действия предварительно квалифицированы по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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