Чоловіку в Одесі вистрелили у голову

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ОДЕСА-КИЇВ. 22 березня. УНН. Одеські патрульні затримали чоловіка за підозрою у нанесенні тілесних ушкоджень. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі патрульноі поліції.

Сьогодні, близько 4-ї години, до поліції надійшло повідомлення лікаря медичного закладу про постраждалого, який звернувся за допомогою з пораненням голови.

Патрульні з’ясували, що в помешканні на вулиці Толбухіна між двома чоловіками виникла суперечка. Під час конфлікту господар квартири дістав пістолет та здійснив постріл в сторону свого приятеля. Постраждалий пішов додому та через деякий час викликав швидку. Карета медичної служби доставили чоловіка до лікарні.

Поліцейські затримали підозрюваного за місцем його проживання. При поверхневому огляді помешкання інспектори виявили предмет, схожий на пістолет. Його вилучили і направили до дослідного центру на експертне дослідження.

35-річного підозрюваного передали слідчій групі для проведення процесуальних дій за фактом нанесення тілесних ушкоджень.

Як повідомляв УНН, житель Одещини під час необережного поводження зі зброєю наніс собі вогнепальне поранення.

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