Мужчине в Одессе выстрелили в голову

Сегодня, около 4:00, в полицию поступило сообщение от врача медицинского учреждения о пострадавшем, который обратился за помощью с ранением головы.

Патрульные выяснили, что в квартире на улице Толбухина между двумя мужчинами возникла сора. Во время конфликта хозяин квартиры достал пистолет и выстрелил в сторону своего товарища. Пострадавший пошел домой и через некоторое время вызвал скорую. Карета медицинской службы доставили мужчину в больницу.

Полицейские задержали подозреваемого по месту его жительства. При поверхностном осмотре помещения инспекторы обнаружили предмет, похожий на пистолет. Его изъяли и направили на экспертное исследование.

35-летнего подозреваемого передали следственной группе для проведения процессуальных действий по факту нанесения телесных повреждений.

Как сообщал УНН, житель Одесской области во время неосторожного обращения с оружием нанес себе огнестрельное ранение.