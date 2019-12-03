Чоловіка знайшли мертвим у будинку, підозрюють отруєння чадним газом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Чоловік на Прикарпатті помер у власному будинку, попередня причина смерті – отруєння чадним газом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"2 грудня 2019 року о 18:01 у селі Олеша на вулиці Центральна, в житловій будівлі, виявлено тіло власника будинку гр., 1956 р.н.", - вказали в управлінні.
Тіло направлено до Івано-Франківського СМЕ.
"Попередня причина смерті – отруєння чадним газом", - додали в ОДА.
Нагадаємо, троє дітей отруїлися чадним газом на Львівщині.