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Чоловіка знайшли мертвим у будинку, підозрюють отруєння чадним газом

Київ • УНН

 • 10354 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Чоловік на Прикарпатті помер у власному будинку, попередня причина смерті – отруєння чадним газом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

"2 грудня 2019 року о 18:01 у селі Олеша на вулиці Центральна, в житловій будівлі, виявлено тіло власника будинку гр., 1956 р.н.", - вказали в управлінні.

Тіло направлено до Івано-Франківського СМЕ.

"Попередня причина смерті – отруєння чадним газом", - додали в ОДА.

Нагадаємо, троє дітей отруїлися чадним газом на Львівщині.

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