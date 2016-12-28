Чоловіка затримали за вбивство трьох людей на Дніпропетровщині

Так, 27 грудня 2016 у місті Марганці правоохоронними органами виявлено труп 63-річного чоловіка, захованого у диван власного будинку. Встановлено, що напередодні господар розпивав алкогольні напої разом з 29-річним знайомим. В результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено особу вказаного молодика. Під час допиту останній зізнався, що окрім вбивства товариша, позбавив життя ще двох людей, тіла яких закопав неподалік від свого будинку. Зловмисник привів правоохоронців до вказаного ним міста, де і були виявлені трупи чоловіка та жінки.

Наразі чоловіка затримано за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) КК України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.