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Чоловіка затримали за вбивство дружини на Закарпатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. На Закарпатті поліція затримала чоловіка, який позбавив життя дружину. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Закарпатської області.

Вчора, 16 січня, о 22:45, до поліції надійшло повідомлення від лікаря, що каретою “швидкої” до них доставлено тіло 48-річної жінки з ножовим пораненням грудної клітки.

Поліція з’ясувала, що смертельну травму жінці наніс її 51-річний чоловік, житель с.Павлово. Як пояснив затриманий, ввечері між ним і дружиною виникла сварка. Розгніваний, він вхопив ножа та вдарив її в груди. Від ножового поранення жінка померла.

Винуватця смерті жінки затримано в порядку статті 208 КПК України. За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) КК України. Карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Українські Національні Новини

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