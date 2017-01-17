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Мужчину задержали за убийство жены на Закарпатье

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 января. УНН. На Закарпатье милиция задержала мужчину, который лишил жизни жену. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

Вчера, 16 января, в 22:45, в полицию поступило сообщение от врача, что каретой "скорой" к ним доставлено тело 48-летней женщины с ножевым ранением грудной клетки.

Полиция выяснила, что смертельную травму женщине нанес ее 51-летний мужчина, житель с.Павлово. Как пояснил задержанный, вечером между ним и женой возникла ссора. Разгневанный, он схватил нож и ударил ее в грудь. От ножевого ранения женщина скончалась.

Виновник смерти женщины задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. Наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

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