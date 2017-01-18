Чоловіка затримали за вбивство батька на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. На Київщині поліція затримала чоловіка, який вбив батька. Про це УНН повідомив у прес-службі поліції Київської області.
Так, 16 січня до поліції надійшло повідомлення від працівників швидкої медичної допомоги, що в с. Здорівка в приміщенні будинку виявлено тіло власника з ознаками насильницької смерті.
Встановлено, що 66-річний господар розпивав спиртні напої зі своїм 29-річним сином. Між чоловіками стався конфлікт, який переріс у бійку, під час якої син наніс батькові тілесні ушкодження несумісні з життям. Після вчиненого вбивства, молодик продовжив вживати алкоголь та намагався прибрати сліди боротьби і змити сліди крові.
Чоловік визнав свою провину. Наразі його затримано згідно ст.208 КПК України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України.
Досудове слідство триває.