Мужчину задержали за убийство отца в Киевской области

Так, 16 января в полицию поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи, что в с. Здоровка в помещении дома обнаружено тело владельца с признаками насильственной смерти.

Установлено, что 66-летний хозяин распивал спиртные напитки со своим 29-летним сыном. Между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку, во время которой сын нанес отцу телесные повреждения несовместимые с жизнью. После совершенного убийства, молодой человек продолжил употреблять алкоголь и пытался убрать следы борьбы и смыть следы крови.

Мужчина признал свою вину. Сейчас он задержан согласно ст.208 УПК Украины и ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Досудебное следствие продолжается.