Чоловіка затримали за розбійний напад у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. У Києві поліція затримала чоловіка, який викрав із сейфу чотири тисячі доларів, погрожуючи знайомій ножем та пістолетом. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від жінки, що в її власній квартирі побив та, пригрозивши зброєю, пограбував співмешканець.
Заявниця розповіла правоохоронцям, що на неї напав чоловік, з яким вони нещодавно почали жити разом у її квартирі. За словами постраждалої, вони декілька днів поспіль сварилися через те, що вона запідозрила свого коханого у крадіжці двохсот доларів. Після сварки чоловік пішов, але через день повернувся до квартири, і вони знову почали з’ясовувати стосунки. У результаті зловмисник декілька разів вдарив жінку та, погрожуючи ножем, почав вимагати ключі від сейфу.
Після цього потерпіла відчинила сейф, в якому знаходились заощадження та травматичний пістолет. Пригрозивши зброєю, він забрав чотири тисячі доларів та втік.
Під час штовханини потерпіла отримала поріз руки. Жінці було надано медичну допомогу, наразі її життю та здоров’ю нічого не загрожує. Правоохоронці вилучили із місця події ніж та пістолет. Всі речові докази направлені на відповідні експертні дослідження.
Згодом правоохоронці затримали правопорушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини уродженець Київської області.
Стосовно чоловіка слідчим відділом розпочато одразу два кримінальні провадження: за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За скоєні правопорушення йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Наразі 41-річному зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, а також вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу.