Мужчину задержали за разбойное нападение в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Киеве милиция задержала мужчину, который похитил из сейфа четыре тысячи долларов, угрожая знакомой ножом и пистолетом. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
В дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение от женщины, что в ее собственной квартире избил и, угрожал оружием сожитель.
Заявительница рассказала правоохранителям, что на нее напал мужчина, с которым они недавно начали жить вместе в ее квартире. По словам пострадавшей, они несколько дней подряд ссорились из-за того, что она заподозрила своего любимого в краже двухсот долларов. После ссоры мужчина ушел, но через день вернулся в квартиру, и они снова начали выяснять отношения. В результате злоумышленник несколько раз ударил женщину и, угрожая ножом, потребовал ключи от сейфа.
После этого потерпевшая открыла сейф, в котором находились сбережения и травматический пистолет. Пригрозив оружием, он забрал четыре тысячи долларов и скрылся.
Во время потасовки потерпевшая получила порез руки. Женщине была оказана медицинская помощь, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Правоохранители изъяли с места происшествия нож и пистолет. Все вещественные доказательства направлены на соответствующие экспертные исследования.
Впоследствии правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления уроженец Киевской области.
В отношении мужчины следственным отделом начато сразу два уголовных производства: по ч. 2 ст. 185 (кража) и ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. За совершенные правонарушения ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас 41-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, а также решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.