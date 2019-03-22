Чоловіка засудили за організацію "референдуму" за "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Луганській області чоловіка засудили на 3 роки умовно за організацію і проведення так званого референдуму щодо підтримки "ЛНР" у одному з населених пунктів Новопсковського району. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, передає УНН.
Суд встановив, що 11 травня 2014 року підозрюваний за попередньою змовою з іншими особами добровільно брав участь у проведенні незаконного "референдуму" на території одного з населених пунктів Новопсковського району.
Зокрема, чоловік облаштовував "виборчу дільницю" в приміщенні сільського клубу, а також здійснював облік виборців та видавав бюлетені для голосування.
Враховуючи той факт, що під час досудового розслідування звинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості.
Тому чоловіка засудили до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.
Як повідомляв УНН, жінку засудили на 5 років за участь в організації "референдуму" за "ЛНР".