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Мужчину осудили за организацию "референдума" за "ЛНР"

Киев • УНН

 • 9938 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Луганской области мужчину осудили на 3 года условно за организацию и проведение так называемого референдума по поддержке "ЛНР" в одном из населенных пунктов Новопсковского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН.

Мужчину осудили за организацию "референдума" за "ЛНР"

Суд установил, что 11 мая 2014 года подозреваемый по предварительному сговору с другими лицами добровольно участвовал в проведении незаконного "референдума" на территории одного из населенных пунктов Новопсковского района.

В частности, мужчина обустроил "избирательный участок" в помещении сельского клуба, а также осуществлял учет избирателей и выдавал бюллетени для голосования.

Учитывая тот факт, что во время досудебного расследования обвиняемый полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.

Поэтому мужчину приговорили к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года.

Как сообщал УНН, женщину осудили на 5 лет за участие в организации "референдума" за "ЛНР".

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