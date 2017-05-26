Чоловіка з весільними сукнями затримали на кордоні з Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. На Луганщині прикордонники затримали українця з весільними сукнями. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Учора в Луганській області за кілька метрів від українсько-російського кордону військовослужбовці відділу “Мілове” Луганського загону зупинили автомобіль “УАЗ”.
Як було встановлено під час перевірки, автівкою чоловік намагався поза пунктами пропуску перемістити до Росії вантаж з весільними сукнями.
На особу складено протокол за спробу незаконного перетинання кордону, справу скеровано до суду. Вантаж передано співробітникам ДФС.
Як повідомляв УНН, у потязі “Кишинів-Москва” провідник зі спільником намагались провезти 600 кг м’яса.