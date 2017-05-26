Мужчину со свадебными платьями задержали на границе с Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В Луганской области пограничники задержали Украинские со свадебными платьями. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Вчера в Луганской области в нескольких метрах от российско-украинской границы военнослужащие отдела "Меловое" Луганского отряда остановили автомобиль "УАЗ".
Как было установлено в ходе проверки, автомобилем мужчина пытался вне пунктов пропуска переместить в Россию груз со свадебными платьями.
На мужчину составлен протокол за попытку незаконного пересечения границы, дело направлено в суд. Груз передан сотрудникам ГФС.
Как сообщал УНН, в поезде "Кишинев-Москва" проводник с сообщником пытались провезти 600 кг мяса.