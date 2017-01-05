Чоловіка з підозрою на ботулізм госпіталізували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 січня. УНН. За оперативними даними Олександрівського районного лабораторного відділу, до Олександрівської центральної районної лікарні госпіталізовано чоловіка, якому встановлено попередній діагноз – ботулізм. Про це УНН-Центр повідомили у ДУ “Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України”, передає УНН.
Перші симптоми недуги з’явились після вживання в їжу копченої риби, якою пригостив знайомий. Зі слів хворого, даний продукт був придбаний знайомим в одному з магазинів міста Кропивницький, в якому саме йому не відомо.
Перебіг захворювання на ботулізм лікарі ставлять як середній, протиботуліністична сироватка, яка є специфічним лікуванням, не вводилась через її відсутність в ЛПЗ.
У хворого відібрана кров для проведення діагностичного дослідження в лабораторію особливо небезпечних інфекцій.
Нагадаємо, напочатку грудня 2016 року 22-річного юнака госпіталізували з підозрою на ботулізм на Кіровоградщині.