Мужчину с подозрением на ботулизм госпитализировали в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 января. УНН. По оперативным данным Александровского районного лабораторного отдела, в Александровскую центральную районную больницу госпитализирован мужчина, которому установлен предварительный диагноз - ботулизм. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ "Кировоградский областной лабораторный центр Минздрава Украины", передает УНН.
Первые симптомы болезни появились после употребления в пищу копченой рыбы, которой угостил знакомый. По словам больного, данный продукт был приобретен знакомым в одном из магазинов города Кропивницкий, в каком именно ему не известно.
Течение заболевания ботулизмом врачи оценивают как среднее, противоботулистическую сыворотку, которая является специфическим лечением, не вводили из-за ее отсутствия в ЛПУ.
У больного отобрали кровь для проведения диагностического исследования в лабораторию особо опасных инфекций.
Напомним, в начале декабря 2016 г. 22-летнего юношу госпитализировали с подозрением на ботулизм в Кировоградской области.