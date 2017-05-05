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Чоловіка, який закопав на городі 150 кг марихуани, судитимуть на Івано-Франківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Кримінальну справу щодо прикарпатця, який закопав на городі близько 150 кг марихуани, передано до суду. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Івано-Франківської області.

Чоловіка, який закопав на городі 150 кг марихуани, судитимуть на Івано-Франківщині

"Городенкіським відділом прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування конопель), ч. 2 ст. 308 (викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України щодо 48-річного місцевого жителя", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку березня цього року, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка виявлено та вилучено значну кількість марихуани та макової соломки, які він закопав у трилітрових банках та пластикових пляшках на власному городі.

Проведеними експертними дослідженнями встановлено, що зловмисник зберігав особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонений – канабіс, загальною вагою у висушеному стані понад 145 кг та понад 4 кг макової соломки.

Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт розглядатиме по суті суд. За вказане правопорушення йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН 3 травня, в Одесі правоохоронці виявили нарколабараторію.

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