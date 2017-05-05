Мужчину, который закопал на огороде 150 кг марихуаны, будут судить в Ивано-Франковской области

"Городенковским отделом прокуратуры направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание конопли), ч. 2 ст. 308 (похищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины относительно 48-летнего местного жителя", - говорится я в сообщении.

Напомним, в начале марта этого года, во время санкционированного обыска по месту жительства мужчины обнаружено и изъято значительное количество марихуаны и маковой соломки, которые он закопал в трехлитровых банках и пластиковых бутылках на собственном огороде.

Проведенными экспертными исследованиями установлено, что злоумышленник хранил особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен - каннабис, общим весом в высушенном состоянии более 145 кг и более 4 кг маковой соломки.

Расследование завершено, обвинительное заключение будет рассматривать по существу суд. За указанное правонарушение ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН 3 мая, в Одессе правоохранители обнаружили нарколабараторию.