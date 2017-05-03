Чоловіка, який викинув з вікна багатоповерхівки собаку, судитимуть на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. На Київщині судитимуть чоловіка, який заради помсти дружині, на очах своєї доньки, викинув з вікна багатоповерхівки 7-місячну собаку. Внаслідок падіння тварина отримала тілесні ушкодження у вигляді діафізарного перелому в дистильованому відділі правої стегнової кістки та підвивиху критово-поперекового зчленування. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
"Києво-Святошинською місцевою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який в присутності своєї малолітньої дитини, діючи умисно, у порушення ч. 2 ст. 18 Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження”, вчинив знущання над власною твариною із застосуванням жорстоких методів. Внаслідок падіння тварина, якій було 7 місяців, отримала тілесні ушкодження у вигляді діафізарного перелому в дистильованому відділі правої стегнової кістки та підвивиху критово-поперекового зчленування", - йдеться у повідомленні.
Установлено, що чоловік, перебуваючи у квартирі разом із 12-річною донькою, підійшов до власної собаки породи лабрадор та, взявши її за нашийник, викинув з балкону 3 поверху. Таким чином чоловік хотів помститися дружині.
Києво-Святошинською місцевою прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 299 (знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчиненому із застосуванням жорстоких методів у присутності малолітнього) Кримінального кодексу України.
Наразі обвинувальний акт затверджено процесуальним керівником та скеровано до суду для розгляду по суті.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 2 років.
Як повідомляв УНН 29 квітня, під час Євробачення в Києві чергуватимуть до 50 службових собак.