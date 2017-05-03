Мужчину, который выбросил из окна многоэтажки собаку, будут судить в Киевской области

"Киево-Святошинской местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который в присутствии своего малолетнего ребенка, действуя умышленно, в нарушение ч. 2 ст. 18 Закона Украины "О защите животных от жестокого обращения", совершил издевательства над собственной животным с применением жестоких методов. В результате падения животное, которому было 7 месяцев, получило телесные повреждения в виде диафизарного перелома в дистиллированном отделе правой бедренной кости и подвывиха критово-поясничного сочленения", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина, находясь в квартире вместе с 12-летней дочерью, подошел к собственной собаки породы лабрадор и, взяв ее за ошейник, выбросил с балкона 3 этажа. Таким образом мужчина хотел отомстить жене.

Киево-Святошинской местной прокуратурой мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 299 (издевательства над животными, относящимися к позвоночным, совершенном с применением жестоких методов в присутствии малолетнего) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас обвинительный акт утвержден процессуальным руководителем и направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Как сообщал УНН 29 апреля, во время Евровидения в Киеве будут дежурить до 50 служебных собак.