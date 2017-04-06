Чоловіка, який підпалив медичний спирт у роті 10-річного пасинка, засудили до двох років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури Київської області, 25-річного раніше судимого чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) КК України та засуджено до двох років позбавлення волі, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
Зазначається, що у грудні минулого року, чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив “виховати” свого малолітнього пасинка, насильно заливши йому до рота медичний препарат, який містить 96% етилового спирту та підпалив його.
Згідно з висновком експерта у хлопця наявні термічні опіки шкіри 1-2 ступеня площею близько 5%.
Горе-вітчима одразу було затримано правоохоронними органами. За клопотанням прокуратури зловмисник під час досудового розслідування перебував під вартою.
Як повідомляв УНН, буковинець жорстоко побив односельця та його малолітніх дітей.