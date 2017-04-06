Мужчину, который поджег медицинский спирт во рту 10-летнего пасынка, приговорили к двум годам лишения свободы

Отмечается, что в декабре прошлого года, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил “воспитать” своего малолетнего пасынка, насильно залив ему в рот медицинский препарат, содержащий 96% этилового спирта и поджег его.

Согласно заключению эксперта у парня имеются термические ожоги кожи 1-2 степени площадью около 5%.

Горе-отчим сразу был задержан правоохранительными органами. По ходатайству прокуратуры злоумышленник во время досудебного расследования находился под стражей.

Как сообщал УНН, буковинец жестоко избил односельчанина и его малолетних детей .