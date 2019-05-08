Чоловіка, що стріляв у нардепа, затримано

Повідомляється, що чоловік є директором готелю, де сталася подія. За попередньою інформаціє стався конфлікт між постояльцями та адміністрацією. В якийсь момент директор нібито здійснив постріл з травматичної зброї у групу постояльців, серед яких був й нардеп Урбанський.



Як повідомляв УНН, в результаті пострілу нардеп отримав травматичне поранення в ногу. Після надання йому першої медичної допомоги він самостійно звернувся до лікарні.



Наразі поліція розпочала досудове розслідування за ст. 296 КК України. (хуліганство).



Стрілка затримано. Правоохоронці також повідомили, що на місці події виявлено дві гільзи калібру 9 мм від травматичної зброї, однак саму зброю не виявлено.