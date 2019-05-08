Стрелявшего в нардепа мужчину задержали
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Мужчину, который стрелял в народного депутата в одном из гостиничных комплексов в Одесской области, задержали. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Сообщается, что мужчина является директором гостиницы, где произошло событие. По предварительной информации произошел конфликт между постояльцами и администрацией. В какой-то момент директор якобы выстрелил из травматического оружия в группу постояльцев, среди которых был и нардеп Урбанский.
Как сообщал УНН, в результате выстрела нардеп получил травматическое ранение в ногу. После оказания ему первой медицинской помощи он самостоятельно обратился в больницу.
Сейчас полиция начала досудебное расследование по ст. 296 УК Украины. (Хулиганство).
Стрелка задержали. Правоохранители также сообщили, что на месте происшествия обнаружены две гильзы калибра 9 мм от травматического оружия, однако само оружие не обнаружено.