Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні власної маленької доньки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Бахмачі Чернігівської області затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні власної малолітньої доньки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласної прокуратури.
"У четвер, 21 березня, до чергової частини Бахмацького відділу поліції надійшло повідомлення місцевої мешканки про зґвалтування чоловіком їхньої малолітньої доньки", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України та повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 КК України - зґвалтування малолітньої.
До суду скеровано клопотання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від 8 до 15 років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка за зґвалтування 7-річної дівчинки.
Нагадаємо, за два місяці 2019 року від зґвалтувань та замахів постраждало 38 жінок і 9 чоловіків.