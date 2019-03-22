Мужчину подозревают в изнасиловании собственной маленькой дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Бахмаче Черниговской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании собственной малолетней дочери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"В четверг, 21 марта, в дежурную часть Бахмачского отдела полиции поступило сообщение местной жительницы об изнасиловании мужем их малолетней дочери", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины - изнасилование малолетней.
В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, до 15 лет лишения свободы осудили мужчину за изнасилование 7-летней девочки.
Напомним, за два месяца 2019 года от изнасилований и покушений пострадало 38 женщин и 9 мужчин.