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Мужчину подозревают в изнасиловании собственной маленькой дочери

Киев • УНН

 • 12146 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Бахмаче Черниговской области задержали мужчину по подозрению в изнасиловании собственной малолетней дочери. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Мужчину подозревают в изнасиловании собственной маленькой дочери

"В четверг, 21 марта, в дежурную часть Бахмачского отдела полиции поступило сообщение местной жительницы об изнасиловании мужем их малолетней дочери", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины - изнасилование малолетней.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНН, до 15 лет лишения свободы осудили мужчину за изнасилование 7-летней девочки.

Напомним, за два месяца 2019 года от изнасилований и покушений пострадало 38 женщин и 9 мужчин.

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