Чоловіка на Закарпатті до смерті побили на власному подвір'ї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. На Закарпатті невідомі побили чоловіка на його подвір’ї. Особу кривдника встановили і вручили йому підозру. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП області.
"У селі Кушниця Іршавського району внаслідок бійки помер місцевий житель. Поліція встановила особу кривдника, йому оголошено підозру в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на тілі 50-річного потерпілого слідчо-оперативна група виявила ознаки насильницької смерті, зокрема численні синці та гематоми. Опісля експертиза засвідчила, що потерпілий помер внаслідок переломів черепа, кісток обличчя та інших важких травм.
"Як розповіла мати потерпілого, сина побили на подвір’ї, за місцем проживання, невідомі чоловіки", - зазначили у пресслужбі.
Зазначається, що зловмисником виявився 35-річний житель Кушниці. За фактом смертельного побиття поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, українські поліцейські спростовують свою причетність до побиття громадянина Грузії.