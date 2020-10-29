Чоловіка на Закарпатті арештували за організацію вбивства 6-річної давнини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Закарпатті суд взяв під варту підозрюваного в організації вбивства у 2014 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.
“Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції затримали підозрюваного в організації вбивства 6-річної давнини. На початку 2014-г обвинувачуваний за попередньою змовою зі своїм знайомим спланував вбивство 44-річного чоловіка на Закарпатті... Суд взяв під варту підозрюваного в організації вбивства на Закарпатті. Стосовно обвинувачуваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що потерпілий був колишнім чоловіком родички затриманого. Попередньо, мотивом вбивства стали систематичні конфлікти вбитого з колишньою дружиною.
“27 жовтня цього року поліцейські втретє затримали підозрюваного – до цього суд двічі обирав йому запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі. Зловмиснику може загрожувати до 15 років або довічне позбавлення волі”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, у столиці заарештували іноземця, підозрюваного у вбивстві працівника ресторану.