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Чоловіка на Закарпатті арештували за організацію вбивства 6-річної давнини

Чоловіка на Закарпатті арештували за організацію вбивства 6-річної давнини

Київ • УНН

 • 10805 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. На Закарпатті суд взяв під варту підозрюваного в організації вбивства у 2014 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.

“Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції затримали підозрюваного в організації вбивства 6-річної давнини. На початку 2014-г обвинувачуваний за попередньою змовою зі своїм знайомим спланував вбивство 44-річного чоловіка на Закарпатті... ​​Суд взяв під варту підозрюваного в організації вбивства на Закарпатті. Стосовно обвинувачуваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потерпілий був колишнім чоловіком родички затриманого. Попередньо, мотивом вбивства стали систематичні конфлікти вбитого з колишньою дружиною.

“27 жовтня цього року поліцейські втретє затримали підозрюваного – до цього суд двічі обирав йому запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі. Зловмиснику може загрожувати до 15 років або довічне позбавлення волі”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, у столиці заарештували іноземця, підозрюваного у вбивстві працівника ресторану.

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