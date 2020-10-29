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Мужчину на Закарпатье арестовали за организацию убийства 6-летней давности

Мужчину на Закарпатье арестовали за организацию убийства 6-летней давности

Киев  •  УНН

 • 10797 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. На Закарпатье суд взял под стражу подозреваемого в организации убийства в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

"Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции задержали подозреваемого в организации убийства 6-летней давности. В начале 2014-х обвиняемый по предварительному сговору со своим знакомым спланировал убийство 44-летнего мужчины на Закарпатье... Суд взял под стражу подозреваемого в организации убийства на Закарпатье. Относительно обвиняемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший был бывшим мужем родственницы задержанного. Предварительно, мотивом убийства стали систематические конфликты убитого с бывшей женой.

"27 октября этого года полицейские в третий раз задержали подозреваемого - до этого суд дважды избирал ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Злоумышленнику может грозить до 15 лет или пожизненное лишение свободы", - указано в сообщении.

Напомним, в столице арестовали иностранца, подозреваемого в убийстве работника ресторана.

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