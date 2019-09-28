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Чоловіка майже три роки тримали в трудовому рабстві

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. На Сумщині поліція звільнила 34-річного чоловіка з трудового рабства, у якому він перебував майже 3 роки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Чоловіка майже три роки тримали в трудовому рабстві

"Впродовж майже трьох років 34-річного чоловіка утримувала в своєму господарстві родина з Буринського району. За важку працю він не отримував ані копійки", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли поліцейські, Чоловік з Хмельницької обл. у 2016 році в пошуках роботи приїхав у Київ. На залізничному вокзалі жінка запропонувала йому тимчасову роботу у неї вдома з пристойною оплатою. Той погодився, а по приїзду в заробітчанина відібрали документи і змусили безоплатно важко працювати.

Зі слів чоловіка, через деякий час в гості до його "роботодавці" приїхала мати з Сумщини і забрала його з собою. Так потерпілий потрапив до іншої родини. Він безправно жив у селі. Працював і на "господарів" і на їх знайомих. Всі зароблені гроші в нього відбирали. Дії контролювали. Він скаржився на погане самопочуття, але на це ніхто не звертав уваги. Врятував його випадок - чоловіка послали купити щось в магазині. По дорозі йому стало зле, і швидка забрала його до лікарні, де йому зробили операцію.

У поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 КК України (Незаконне позбавлення волі), яке в подальшому було перекваліфіковано на ч. 1.ст. 149 КК України (Торгівля людиною або одержання людини вчинені з метою експлуатації).

Після одужання чоловік з правоохоронцями відвідав своїх роботодавців. Під час спілкування з правоохоронцями члени родини, в якій працював чоловік, запевняли, що все було за згодою і за гроші, тож свої дії протиправними не вважають.

"Жінці, яка привезла потерпілого до свого будинку, вже повідомлено про підозру за ст. 149 КК України (Торгівля людьми). Що стосується самого заявника, він знаходиться на обстеженні в одному з лікувальних закладів Сум. Після чого повернеться на батьківщину, де його очікують рідні", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в липня цього року з трудового рабства на Київщині звільнили понад 40 осіб.

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