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Мужчину почти три года держали в трудовом рабстве

Киев • УНН

 • 18093 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. В Сумской области полиция освободила 34-летнего мужчину из трудового рабства, в котором он находился почти 3 года. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Мужчину почти три года держали в трудовом рабстве

"На протяжении почти трех лет 34-летнего мужчину удерживала в своем хозяйстве семья из Буринского района. За тяжелый труд он не получал ни копейки", - говорится в сообщении.

Как рассказали полицейские, мужчина из Хмельницкой обл. в 2016 году в поисках работы приехал в Киев. На железнодорожном вокзале женщина предложила ему временную работу у нее дома с приличной оплатой. Тот согласился, а по приезду у работника отобрали документы и заставили безвозмездно трудно работать.

По словам мужчины, через некоторое время в гости к его "работодателю" приехала мать из Сумской области и забрала его с собой. Так пострадавший попал в другую семью. Он бесправно жил в деревне. Работал и на "хозяев", и на их знакомых. Все заработанные деньги у него отбирали. Действия контролировали. Он жаловался на плохое самочувствие, но на это никто не обращал внимания. Спас его случай - мужчину послали купить что-то в магазине. По дороге ему стало плохо, и скорая забрала его в больницу, где ему сделали операцию.

В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.146 УК Украины (Незаконное лишение свободы), которое в дальнейшем было переквалифицировано на ч. 1.ст. 149 УК Украины (Торговля человеком или получение человека совершенные с целью эксплуатации).

После выздоровления мужчина с правоохранителями посетил своих работодателей. Во время общения с правоохранителями члены семьи, в которой работал мужчина, уверяли, что все было по согласию и за деньги, поэтому свои действия противоправными не считают.

"Женщине, которая привезла потерпевшего в свой дом, уже сообщено о подозрении по ст. 149 УК Украины (торговля людьми). Что касается самого заявителя, он находится на обследовании в одном из лечебных заведений Сум. После чего вернется на родину, где его ожидают родные", - сообщили в полиции.

Напомним, в июле этого года из трудового рабства в Киевской области освободили более 40 человек.

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