Чоловік зберігав арсенал набоїв та вибухівки на горищі у Кіровоградській області
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 квітня. УНН. Правоохоронці вилучили у жителя Олександрії арсенал набоїв та вибухівки, який порушник зберігав на горищі власного дому. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив керівник Нацполіції в Кіровоградській області Сергій Кондрашенко, передає УНН.
Згідно з інформацією, небезпечну знахідку охоронці порядку виявили у господарській сумці. Екс-в’язень, який відбував покарання за розбої, зберігав понад три тисяч набоїв різних калібрів, патрон з бронебійно-запалювальним трасуючим снарядом, електродетонатори, кілька боєприпасів до великокаліберної зброї, 400 грамів тротилу та корпуси від гранат.
Походження арсеналу в даний час встановлюється. Власнику схрону за скоєне загрожує покарання в вигляді позбавлення волі до 7 років.
Нагадаємо, співробітники СБУ спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили велику кількість вогнепальної зброї та боєприпасів в Одесі.