Мужчина хранил арсенал боеприпасов и взрывчатки на чердаке в Кировоградской области

Согласно информации, опасную находку стражи порядка обнаружили в сумке. Экс-заключенный, который отбывал наказание за разбои, хранил более трех тысяч патронов различных калибров, патрон с бронебойно-зажигательным трассирующим снарядом, электродетонаторы, несколько боеприпасов к крупнокалиберному оружию, 400 грамм тротила и корпуса от гранат.

Происхождение арсенала в настоящее время устанавливается. Владельцу схрона за содеянное грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры изъяли большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов в Одессе.