Чоловік застрелив знайомого під час демонстрації зброї на Київщині

КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Броварському районі Київської області чоловік застрелив знайомого під час демонстрації зброї, а тіло вивіз і кинув на узбіччя дороги біля села Княжичі. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.