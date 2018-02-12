Чоловік застрелив знайомого під час демонстрації зброї на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Броварському районі Київської області чоловік застрелив знайомого під час демонстрації зброї, а тіло вивіз і кинув на узбіччя дороги біля села Княжичі. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
“Менше доби знадобилося оперативникам Броварського відділу поліції, аби встановити та затримати підозрюваного у вбивстві 32-річного місцевого жителя, бездиханне тіло якого з вогнепальним пораненням грудної клітки знайшли 8 лютого на узбіччі автодороги поблизу с. Княжичі”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, у потерпілого вистрелив його 30-річний знайомий, під час демонстрації зброї на території свого домоволодіння. Для укриття злочину та уникнення кримінальної відповідальності чоловік вночі поїхав на інший бік Броварів та викрав у місцевого жителя автомобіль “ВАЗ”. На ньому й вивіз за місто бездиханне тіло.
На даний час підозрюваному обрано міру запобіжного заходу — тримання під вартою. Під час санкціонованого обшуку за місцем його проживання поліцейські виявили речові докази та знаряддя злочину — рушницю.
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Слідчими відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у селищі Княжичі Київської області 4 грудня минулого року в результаті перестрілки між співробітниками поліції охорони та бійцями спецпідрозділу КОРД загинули 5 правоохоронців.