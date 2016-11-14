Чоловік загинув внаслідок подвійної ДТП на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув чоловік, сталась вчора на автодорозі Київ-Ковель, поблизу села Майданівка. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
В результаті зіткнення трьох автомобілів одна людина загинула, двоє зі складними травмами опинилися в лікарні.
Встановлено, що водій автомобіля “Деу Ланос”, 52-річний житель Овруцького району, рухаючись в напрямку м.Києва, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем “Мерседес Віто”, під керуванням жителя Київщини.
В результаті зіткнення автомобіль “Мерседес Віто” виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв лобове зіткнення з автомобілем “Фольксваген Т4”, під керуванням 46-річного жителя м Коростеня.
В результаті ДТП водій автомобіля “Мерседес Віто” від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, а два його пасажира з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до Коростенської лікарні.
Водієві автомобіля “Фольксваген Т4”, який також отримав тілесні ушкодження, було надано медичну допомогу без госпіталізації.
Наразі всі обставини ДТП з’ясовуються в рамках розпочатого кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.