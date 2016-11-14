Мужчина погиб в результате двойного ДТП в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, произошло вчера на автодороге Киев-Ковель, вблизи села Майдановка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Житомирской области.
В результате столкновения трех автомобилей один человек погиб, двое со сложными травмами оказались в больнице.
Установлено, что водитель автомобиля "Дэу Ланос", 52-летний житель Овручского района, двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Мерседес Вито", под управлением жителя Киевской области.
В результате столкновения автомобиль "Мерседес Вито" выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "Фольксваген Т4", под управлением 46-летнего жителя г. Коростеня.
В результате ДТП водитель автомобиля "Мерседес Вито" от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, а два его пассажира с телесными повреждениями были госпитализированы в Коростенскую больницу.
Водителю автомобиля "Фольксваген Т4", который также получил телесные повреждения, была оказана медицинская помощь без госпитализации.
Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.