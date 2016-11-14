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15 марта, 19:03 • 109447 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150377 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127509 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120759 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107129 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102586 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97491 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Мужчина погиб в результате двойного ДТП в Житомирской области

Мужчина погиб в результате двойного ДТП в Житомирской области

Киев • УНН

 • 7259 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, произошло вчера на автодороге Киев-Ковель, вблизи села Майдановка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Житомирской области.

В результате столкновения трех автомобилей один человек погиб, двое со сложными травмами оказались в больнице.

Установлено, что водитель автомобиля "Дэу Ланос", 52-летний житель Овручского района, двигаясь в направлении Киева, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Мерседес Вито", под управлением жителя Киевской области.

В результате столкновения автомобиль "Мерседес Вито" выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем "Фольксваген Т4", под управлением 46-летнего жителя г. Коростеня.

В результате ДТП водитель автомобиля "Мерседес Вито" от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, а два его пассажира с телесными повреждениями были госпитализированы в Коростенскую больницу.

Водителю автомобиля "Фольксваген Т4", который также получил телесные повреждения, была оказана медицинская помощь без госпитализации.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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