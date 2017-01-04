Чоловік загинув у ДТП у Кривому Розі, ще троє отримали травми
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 4 січня. УНН. У Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої один із пасажирів загинув, ще троє отримали тілесні ушкодження, передає УНН-Центр з посиланням на ГУНП у Дніпропетровській області.
Як вдалось встановити, водій автівки не впорався з кермуванням та допустив виїзд автомобіля за межі проїзної частини, зіткнувшись з електроопорою. В автівці перебувало троє пасажирів.
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Внаслідок ДТП 66-річний пасажир загинув на місці, 8-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження голови та госпіталізована до травматологічного відділення місцевої лікарні. Водій авто та його дружина відбулися легкими забоями.
За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть особи). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.