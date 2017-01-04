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Мужчина погиб в ДТП в Кривом Роге, еще трое получили травмы

Мужчина погиб в ДТП в Кривом Роге, еще трое получили травмы

Киев • УНН

 • 8491 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 4 января. УНН. В Центрально-Городском районе г. Кривой Рог произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один из пассажиров погиб, еще трое получили телесные повреждения, передает УНН-Центр со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

Как удалось установить, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил выезд автомобиля за пределы проезжей части, столкнувшись с электроопорой. В машине находилось трое пассажиров.

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В результате ДТП 66-летний пассажир погиб на месте, 8-летняя девочка получила телесные повреждения головы и госпитализирована в травматологическое отделение местной больницы. Водитель авто и его жена отделались легкими ушибами.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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